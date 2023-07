Les rencontres de Vasouy Vasouy Honfleur, 23 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Fête de la Saint-Germain à Vasouy

Messe à l’église de Vasouy suivie d’un déjeuner champêtre, animations musicales du classique au jazz, concours de pétanque, tombola…

Inscription auprès du comité des fêtes.

2023-07-23

Vasouy

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Saint-Germain festival in Vasouy

Mass at Vasouy church followed by a country-style lunch, musical entertainment from classical to jazz, pétanque competition, tombola…

Registration with the festivities committee

Fiesta de Saint-Germain en Vasouy

Misa en la iglesia de Vasouy seguida de un almuerzo campestre, animaciones musicales que van de lo clásico al jazz, concurso de petanca, tómbola…

Inscripción en la comisión de fiestas

Fest der Saint-Germain in Vasouy

Messe in der Kirche von Vasouy, gefolgt von einem ländlichen Mittagessen, musikalischen Darbietungen von Klassik bis Jazz, Boule-Wettbewerb, Tombola…

Anmeldung beim Festkomitee

