Vaslo La Manufacture Chanson Paris, lundi 25 mars 2024.

Vaslo Quelques pincements de corde, un silence, un souffle…et une voix.

Vaslo, c’est la fusion entre slam et chanson, entre rock et baroque.

Prix Moustaki 2021, coup de cœur Charles Cros 2022… 25 mars – 13 mai, les lundis La Manufacture Chanson 16/13/11/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T20:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-05-13T20:30:00+02:00 – 2024-05-13T22:00:00+02:00

Porté par la clarinette, le violoncelle et les percussions, c’est tantôt un cri, tantôt un murmure, un passage de la mélancolie au festif, une vague qui cogne, un appel à l’amour sous toutes ses formes.

Avec passion et rythme, les choses graves de la vie se muent en volupté, en simple beauté.

Prix Georges Moustaki 2021, Coup de cœur Charles Cros 2022…

Site internet : https://vaslo-officiel.com/

Facebook : https://www.facebook.com/vaslo.officiel/

Instagram : https://www.instagram.com/vaslo_officiel/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1f93XIZ7bF28VqlvL4fhXK

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCwi0W2v_TgVxzdZSr9z7rNQ

Laura Gilli