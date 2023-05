Rendez-Vous aux Jardins : les Jardins de la Sayette CHÂTEAU DE LA SAYETTE, 4 juin 2023, Vasles.

Créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle, le parc offre quatre clos distincts. Le visiteur découvrira une cour-jardin et son boulingrin ombragé par des arbres remarquables, un jardin classique, un jardin de promenade et de découverte composé d’une charmille de 13 000 m² et un jardin potager-verger aux nombreux rosiers avec un grand pédiluve recueillant l’eau des toits du château. Deux cadrans solaires, créés au XVIIe siècle pour le domaine, sont également présentés. Superficie : 3 ha

Découverte du parc du château de la Sayette offrant quatre clos distincts

Le Dimanche 04 Juin 2023 de 14h00 à 18h00

Visite guidée de la cour-jardin, du jardin classique, de la charmille et du jardin potager-verger..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

CHÂTEAU DE LA SAYETTE Lieu-dit La Sayette

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Created during the Renaissance around a 15th century fortified house, the park offers four distinct clos. The visitor will discover a courtyard-garden and its boulingrin shaded by remarkable trees, a classical garden, a garden for walking and discovery composed of a 13,000 m² bower and a vegetable garden-orchard with numerous rosebushes and a large foot bath collecting water from the castle roofs. Two sundials, created in the 17th century for the estate, are also presented. Area: 3 ha

Discovery of the park of the château de la Sayette offering four distinct closures

Sunday June 04, 2023 from 2:00 pm to 6:00 pm

Guided tour of the courtyard-garden, the classical garden, the bower and the vegetable garden-orchard.

Creado durante el Renacimiento en torno a una casa fortificada del siglo XV, el parque ofrece cuatro recintos distintos. El visitante descubrirá un jardín patio y su boulingrin a la sombra de árboles notables, un jardín clásico, un jardín de paseo y descubrimiento compuesto por un emparrado de 13.000 m² y un huerto-huerto con numerosos rosales y un gran pediluvio que recoge el agua de los tejados del castillo. También se presentan dos relojes de sol, creados en el siglo XVII para la finca. Superficie: 3 ha

Descubrimiento del parque del castillo de la Sayette que ofrece cuatro cierres distintos

Domingo 04 de junio de 2023 de 14:00 a 18:00

Visita guiada del patio-jardín, el jardín clásico, el emparrado y el huerto-huerto.

Der Park wurde in der Renaissance um ein befestigtes Haus aus dem 15. Jahrhundert herum angelegt und bietet vier verschiedene Abschlüsse. Der Besucher entdeckt einen Hofgarten mit einem Boulingrin, der von bemerkenswerten Bäumen beschattet wird, einen klassischen Garten, einen Spazier- und Entdeckungsgarten, der aus einem 13.000 m² großen Hainbuchenwald besteht, und einen Gemüse- und Obstgarten mit zahlreichen Rosenstöcken und einem großen Fußbad, das das Wasser von den Dächern des Schlosses auffängt. Außerdem werden zwei Sonnenuhren gezeigt, die im 17. Jahrhundert für das Anwesen entworfen wurden. Fläche: 3 ha

Entdeckung des Parks des Château de la Sayette, der vier verschiedene Abschlüsse bietet

Am Sonntag, den 04. Juni 2023 von 14.00 bis 18.00 Uhr

Geführte Besichtigung des Hofgartens, des klassischen Gartens, der Hainbuche und des Gemüse- und Obstgartens.

Mise à jour le 2023-05-09 par CC Parthenay Gâtine