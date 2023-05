Marche Rose organisée par les seins’glée 14 Place du 25 Août, 14 mai 2023, Vasles.

Venez passer un bon moment avec l’association les Seins’glées.

Elle vous proposent 3 parcours pour les randonneurs et coureurs

5km

10km

15km

La ligue contre le cancer sera présente

Marcheurs accueil de 8h15 à 10h30

Coureurs : Départ spécial à 9h30 sans classement ni dossard

Rendez-vous entre 9h00 et 9h15.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

14 Place du 25 Août Maison du village

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and have a good time with the association Seins’glées.

They propose 3 routes for walkers and runners

5km

10km

15km

The league against cancer will be present

Walkers : welcome from 8:15 am to 10:30 am

Runners: Special start at 9:30 am without ranking or number

Meeting point between 9:00 and 9:15 am

Venga a divertirse con la asociación Seins’glées.

Proponen 3 recorridos para senderistas y corredores

5 km

10 km

15km

La liga contra el cáncer estará presente

Caminantes bienvenidos de 8:15 a 10:30

Corredores: Salida especial a las 9.30h sin clasificación ni dorsal

Punto de encuentro entre las 9.00 y las 9.15 horas

Verbringen Sie eine gute Zeit mit dem Verein Les Seins’glées.

Sie bieten Ihnen 3 Strecken für Wanderer und Läufer an

5km

10km

15km

Die Krebsliga wird anwesend sein

Wanderer Empfang von 8.15 bis 10.30 Uhr

Läufer: Sonderstart um 9.30 Uhr ohne Rangliste oder Startnummer

Treffpunkt zwischen 9.00 und 9.15 Uhr

Mise à jour le 2023-04-28 par CC Parthenay Gâtine