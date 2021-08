Vases grecs : images, corpus, collections Institut national d’histoire de l’art (INHA), 8 octobre 2021, Paris.

Le vase grec est depuis le XVIIIe siècle au moins un objet d’étude central de l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont on peut, aujourd’hui, aborder ces oeuvres et leurs images, en prenant en compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, à partir de l’analyse d’exemples emblématiques. **En partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales, l’UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA) et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.** **Comité scientifique** Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) **Domaine de recherche** Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna _______ **8 OCTOBRE – 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin **Le Musée archéologique de Thèbes** Ayant comme point de départ les modes d’exposition des vases grecs de l’époque préhistorique et classique dans les premier (1905), deuxième (1962) et troisième (2007) musées de Thèbes, la conférence abordera des questions idéologiques et leur impact tout au long des XIXe et XXe siècles sur les fouilles archéologiques dans la région, sur la publication ainsi que sur l’exposition du matériel archéologique local (notamment par les archéologues Antonios Keramopoulos, Percy et Annie Ure). Ces questions idéologiques sont en lien direct avec l’envie et le besoin de l’État grec moderne de s’inscrire dans une continuité avec son passé glorieux. Enfin, la conférence abordera deux autres sujets : la dissimulation des antiquités lors de l’Occupation allemande (1940-1944) et la réception de l’exposition par le public actuel. _La séance se déroulera en anglais._ **Intervenant** John Fappas (musée d’Art cycladique d’Athènes) _______ **5 NOVEMBRE- 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari **La collection Vlastos au Musée national archéologique d’Athènes** La communication présentera une collection encore méconnue, celle de Michael P. Vlastos (1874-1936). Issu d’une grande famille grecque, il vécut aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Marseille où il entama son activité de collectionneur. Homme d’affaires, érudit, dessinateur, Vlastos fonda l’Association des amis du Musée national d’Athènes en 1934. En 1988, conformément à sa propre volonté, ses descendants léguèrent la collection à l’État grec : il s’agit de 760 objets antiques, issus de l’Attique, de Béotie, de Corinthe et de Tarente, datant de l’époque minoenne au IIIe siècle av. J.-C. Le legs a été accompagné de la riche correspondance entretenue avec P. Jacobsthal, H. Diepolder, H. Payne, G. Richter, Sir A. Evans et surtout Sir J. Beazley avec qui Vlastos préparait un volume du CVA. _La séance se déroulera en anglais._ **Intervenant** George Kavvadias (Musée national archéologique d’Athènes) _______ **10 DÉCEMBRE – 14h à 16h** INHA, galerie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette **La collection d’antiques de Paul Marguerite de la Charlonie au Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon** Le musée municipal de Laon abrite une impressionnante collection d’art antique, notamment issue du legs de l’ingénieur Joseph Eugène Paul Marguerite de la Charlonie (1844-1921). Il s’agit principalement de plusieurs centaines de vases antiques et de figurines en terre cuite mais aussi d’une centaine de sculptures de marbre, grecques et romaines, d’une qualité remarquable. Le musée abrite également les archives du collectionneur qui permettent de retracer le parcours qui a conduit Marguerite de la Charlonie à devenir amateur d’art grec et collectionneur d’antiques. En présentant cette collection longtemps oubliée et des projets d’études récents conduits sur les sculptures et les vases, on pourra cerner les intérêts du collectionneur et la manière dont il se procurait ses pièces de prédilection. **Intervenante** Karolina Kaderka (EPHE)

