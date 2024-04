Vases communiquants Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, jeudi 16 mai 2024.

Vases communiquants Exposition carte blanche à Natacha Baluteau 16 mai – 22 septembre Musée des Beaux-Arts de Limoges Droits d’entrée au musée

Vases communiquants

Exposition carte blanche à Natacha Baluteau

L’exposition Vases communicants est une carte blanche proposée à l’artiste plasticienne Natacha Baluteau. A l’origine, il y eut la découverte de sa série d’œuvres émaillées Archéo : la dissolution du support, la fragmentation des objets comme frappés par le temps qui passe… Tout concourrait à croiser ces œuvres avec des pièces archéologiques. Et très vite, le dialogue noué avec l’artiste dépassa le cadre de ces objets pour s’ouvrir à l’ensemble de ses travaux les plus récents, tant graphiques que tridimensionnels.

Des salles archéologiques jusqu’à l’étage des émaux, à travers une quarantaine d’œuvres, Natacha Baluteau nous convie à un voyage à travers le temps et l’espace, nous offrant un monde poétique où vide et pleins, présence et absence se répondent et se nourrissent, où s’insinue une séduction discrète née d’une apparente économie de moyens associée à une légèreté indéniable ou subreptice.

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 place de l’Évêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}]

© Natacha Baluteau