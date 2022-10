Vasarely résonne Aix-en-Provence, 7 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Vasarely résonne

2022-10-07 – 2022-10-07

Musiciens passionnés, Barbara Goldenberg et Evan Métral proposent un hommage musical aux œuvres et à l’univers cinétique de Victor Vasarely. Conçu comme un spectacle lié à la création du plasticien, le programme s’articule autour de concerts en journées, rythmés par un mélange de grands airs d’opéra, de musique classique et contemporaine. Le programme de la soirée verra se succéder des airs de Bach et/ou de Vivaldi, ventilés par des standards de la comédie musicale et du jazz. La musique Pop sera aussi célébrée à travers le registre de David Bowie. La musique contemporaine s’invitera dans ce programme éclectique avec des œuvres de Ligeti, Kurtag ou Aperghi orchestrées autour d’une mise en scène poétique.



Le 7 Octobre

● à 11h et à 15h, durée entre 30 et 45 minutes

● à 20h, durée entre 1h et 1h30.



Le 8 Octobre

● à 15h,durée entre 30 et 45 minutes

● à 20h, durée entre 1h et 1h30.



Le 8 octobre de 10h à 12h : L’atelier musical pédagogique pour les 8/14 ans.

Un atelier pédagogique et créatif autour de l’œuvre de Victor Vasarely sera proposé, en lien avec ses goûts musicaux, afin de découvrir son univers artistique et musical, lié à de nombreuses influences et rencontres. Cet atelier a spécialement été conçu pour aborder l’œuvre du plasticien de manière interactive et pour imaginer avec les jeunes visiteurs de la Fondation Vasarely une musique contemporaine, guidée par la pensée du maître de l’art optique.

Masterclass de Barbara Goldenberg et de Evan Métral à la Fondation Vasarely

