Vasantha Yogananthan présente Mystery Street à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Depuis 2009, le photographe français Vasantha Yogananthan a développé un style singulier qui entend répondre avec délicatesse à un sujet ou à un lieu. Il est attaché à la photographie argentique pour ses qualités esthétiques et à la lenteur philosophique du procédé. La Fondation Henri Cartier-Bresson présente le nouveau projet du photographe Vasantha Yogananthan, cinquième lauréat d’Immersion, une commande photographique franco-américaine de la Fondation d’entreprise Hermès. Réalisée à La Nouvelle‑Orléans, la série Mystery Street est le témoignage de l’imagination foisonnante d’enfants au cœur de l’atmosphère chaude et humide de la ville en plein été. Entre photographie documentaire et fiction, Vasantha Yogananthan propose un entre‑deux, où le réel offre une diversité de récits possibles. En partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.

Avec le commissariat de : Clément Chéroux, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Fondation Henri Cartier-Bresson 79 rue des Archives 75003 Paris Contact : https://www.henricartierbresson.org/

