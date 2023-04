Vasantha Yogananthan, Mystery street Fondation Henri Cartier-Bresson Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Vasantha Yogananthan, Mystery street Fondation Henri Cartier-Bresson, 5 mai 2023, Paris. Du vendredi 05 mai 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant De 6 à 10 euros La Fondation HCB présente le nouveau projet du photographe Vasantha Yogananthan, cinquième lauréat d’Immersion, une commande photographique franco-américaine de la Fondation d’entreprise Hermès. Réalisée à La Nouvelle‑Orléans, la série Mystery Street est le témoignage de l’imagination foisonnante d’enfants au cœur de l’atmosphère chaude et humide de la ville en plein été. Entre photographie documentaire et fiction, Vasantha Yogananthan propose un entre‑deux, où le réel offre une diversité de récits possibles. Il y a un moment dans la vie, au passage de l’enfance à l’adolescence – disons entre 8 et 12 ans –, où tout change très vite. C’est l’âge de l’impermanence. Dans une de ses premières séries, sur une plage en Camargue, Vasantha Yogananthan s’était déjà intéressé à ce temps-là de l’existence, bref et transitoire. Dans le cadre d’Immersion, un dispositif de soutien à la création de la Fondation d’entreprise Hermès, le photographe a entrepris de reprendre cette exploration à La Nouvelle- Orléans. Le souvenir encore très à vif du passage de l’ouragan Katrina en 2005, la position de la ville en dessous du niveau de la mer et, avec le réchauffement climatique la menace permanente de voir les eaux l’engloutir, en font un lieu où le sens du provisoire se trouve particulièrement exacerbé. Dans Mystery Street, l’enfant devient ainsi une métaphore vivante du corps de la ville. Vasantha Yogananthan travaille avec la matière du réel. Il est de cette trempe de photographes dont l’intuition est la boussole. En commençant ce projet, il n’avait pas d’idées préconçues. Pour lui, l’acte photographique est une forme d’apprentissage du monde. Ses images ne sont pas des illustrations de ce qu’il sait déjà, mais des opportunités de nouveaux savoirs. Il ne s’agissait donc aucunement de vérifier par l’image une conception philosophique, politique ou poétique. Mais bien plutôt de découvrir son sujet tout en le photographiant. La découverte est cependant rarement le fruit d’une décision. Elle se manifeste plus volontiers dans des situations d’expérimentation, de jeu, de chance, d’instabilité ou de changement. C’est la raison pour laquelle l’impermanence offerte par La Nouvelle-Orléans, ou par l’âge des enfants, était particulièrement propice à la multiplication de ces petits moments d’épiphanie que le photographe a su magnifiquement saisir. Fondation Henri Cartier-Bresson 79, rue des Archives 75003 Paris Contact : https://www.henricartierbresson.org/

© Vasantha Yogananthan Sans titre, de la série Mystery Street, 2022

