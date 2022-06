Varye en Guinguette Saint-Doulchard, 3 juillet 2022, Saint-Doulchard.

Dimanche 3 juillet, venez guincher au son de l’orchestre Thibault COLAS dans le magnifique cadre du domaine de Varye !

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale pour partager le plaisir de la danse ou un moment de détente autour d’un verre.

Dimanche 3 juillet de 16h30 à 21h – Esplanade entre le château et la Grange – Entrée libre

Tables et chaises à disposition – parquet de danse

Buvette et fromagée assurées par le Comité des Fêtes

