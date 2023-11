Varsovie + Vision Vidéo L’international Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 12 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

TSC Records & Icy Cold Records présentent :

Les dark rockers Varsovie nous dévoileront leur excellent nouvel album « Pression à froid » en live et partageront la scène avec les américains Vision Video aka goth dad. Une soirée dark rock et goth pop rock qui promet d’être électrique une fois de plus à L’International Paris.

️VARSOVIE

« Deux ans après « L’Ombre et la nuit », leur première collaboration avec le label Icy Cold Records, le duo grenoblois post-punk VARSOVIE est de retour. Le cinquième opus s’appelle « Pression à froid », il compte 9 titres. Puissance et noirceur fidèles au rendez-vous. » – La Face B

️VISION VIDEO

« Ils sont de retour à l’inter pour une deuxième fois cette année, et ils sont prêts à remettre le feu au dancefloor ! Leur énergie débordante et leur musique entraînante avaient déjà fait sensation en mai dernier, et ils promettent de faire encore mieux cette fois-ci. »

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3dDMIimEE https://fb.me/e/3dDMIimEE

Varsovie + Vision Vidéo