**VENDREDI 29 AVRIL à 20h : Avant-première en présence du producteur Patrice NEZAN** Un film de Jan P. Matuszynski / Pologne, France, République tchèque / 2022 / 2h40 **Résumé :** Varsovie, 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarnosc est battu à mort par la police. Mensonges, menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

Un film coup de poing, présenté en avant-première en présence du producteur du film, Patrice Nezan. Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

