6 jours cyclo de Vars, 1 juillet 2023, Vars.

Vars,Hautes-Alpes

Les célèbres 6 jours cyclo de Vars sont de retour du 1 au 7 Juillet pour de nouveau arpenter les routes mythiques des Alpes du Sud !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-07 . .

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The famous 6 days of Vars are back from July 1st to 7th to ride the mythical roads of the Southern Alps!

Los famosos 6 días de Vars vuelven del 1 al 7 de julio para recorrer una vez más las míticas carreteras de los Alpes del Sur

Die berühmten 6 Tage Radfahren von Vars sind vom 1. bis 7. Juli wieder da, um erneut die mythischen Straßen der Südalpen zu befahren!

