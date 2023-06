Varna Fête la Musique Varna Varna, 21 juin 2023, Varna.

Nous vous proposons un petit voyage musical dans l’une des plus belles villes bulgares, située au bord de la Mer Noire.

Au programme ? Quatre scènes spéciales aux nombreux spectacles, entre opéra en présence d’interprètes emblématiques varniotes, jazz et concert multilingue interprété par de jeunes talents des écoles locales.

Mais.. ce n’est pas tout…. beaucoup d’autres surprises seront également au rendez-vous.

Nous vous attendons donc nombreux pour vibrer tous ensemble au rythme des différentes mélodies, en ce jour le plus long de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

