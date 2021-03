Varna Varna en Français Varna

**Voici le lien pour le quiz en ligne :** [https://www.flexiquiz.com/SC/N/97d42ee0-0cee-427e-bfb4-bb4e3e92fff1](https://www.flexiquiz.com/SC/N/97d42ee0-0cee-427e-bfb4-bb4e3e92fff1) Testez vos connaissances sur la ville de Varna en Bulgarie. Varna Oblast de Varna

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T08:00:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T03:30:00;2021-03-14T05:30:00 2021-03-14T10:30:00

Varna Oblast de Varna