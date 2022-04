Varius Funkus MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Varius Funkus MJC Claude Nougaro, 8 avril 2022, Montmorillon. Varius Funkus

MJC Claude Nougaro, le vendredi 8 avril à 20:30

**Un collectif de musiciens qui se connaissent pour la plupart depuis la fac de musicologie, il y a un peu plus de 20 ans, emmené par un duo vocal sensuel et audacieux. Quand on leur demande d’où viennent leurs influences, le groupe répond qu’il joue un funk varié (et pas de variétés). Leur secret pour rester uni ? « La bêtise, la bonne humeur ! ». Comme le dit le nom du groupe, univers Funk, qui dit Funk dit… James Brown, Georges Clinton, Mickaël Jackson, Herbie Hancock…** **Durée : 2h30**

accès libre, places limitées.

Musique à la MJC MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu MJC Claude Nougaro Adresse 16 rue des Récollets, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon lieuville MJC Claude Nougaro Montmorillon Departement Vienne

MJC Claude Nougaro Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Varius Funkus MJC Claude Nougaro 2022-04-08 was last modified: by Varius Funkus MJC Claude Nougaro MJC Claude Nougaro 8 avril 2022 MJC claude nougaro Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne