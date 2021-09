Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe “VARIÉTÉ C’EST MA DEVISE” : MILLE ET UN VISAGES DE JEAN DE LA FONTAINE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

"VARIÉTÉ C'EST MA DEVISE" : MILLE ET UN VISAGES DE JEAN DE LA FONTAINE 2021-10-07 18:30:00 – 2021-10-07 Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe On connaît Jean de La Fontaine fabuliste. Le sait-on auteur d’opéras, de contes et d’un roman, et traducteur de Saint-Augustin ? Cette soirée invite le public à découvrir d’autres visages du fabuliste.

Conférence de Céline Bonhert, Maître de conférences à l’Université de Reims, avec des lectures par le comédien et dramaturge Florient Azoulay, directeur de la Salle blanche à Paris. —

Public ados-adultes

