Variations variables Fondation des Etats-Unis, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au mercredi 22 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

. gratuit

Gratuit sur réservation

Pour Messina Hernandez-Simpson, artiste et résidente à la Fondation des Etats-Unis, ce projet représente une nouvelle forme artistique découverte l’an passée. Débutant avec des images assez simples et d’une seule couleur pendant qu’elle se familiarisait avec le medium, elle a par la suite appris à faire une lithographie avec plusieurs couleurs et des images plus grandes et plus complexes. La lithographie a aidé Messina à repenser son expression artistique.

« Cette exposition montre mon expérimentation avec un nouveau médium artistique. Avant l’année dernière, j’avais vu quelques lithographies mais jamais bien compris comment elles étaient réalisées. Le processus pour créer une lithographie est la chose que j’aime le plus. J’étais immédiatement attirée par l’aspect physique du processus, qui se contraste beaucoup avec le dessin. Pouvoir sentir dans mes mains la pièce de linoléum ou de bois, et le couper peu à peu, couche par couche, c’était quelque chose de très méditatif pour moi. La possibilité de créer plusieurs versions de la même image a créé une opportunité immense de variation. Dans la lithographie, j’ai trouvé un nouveau format pour m’exprimer et j’ai hâte de continuer à me familiariser avec elle. »

Le vernissage aura lieu le mercredi 1er février dans le cadre d’Art-Hop-Polis. Le programme des maisons participantes sera prochainement publié sur CitéScope.

Fondation des Etats-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/variations-variables/ contact@fondationdesetatsunis.org https://www.facebook.com/events/885343672661920/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/885343672661920/?ref=newsfeed https://my.weezevent.com/variations-variables

Fondation des Etats-Unis