Variations sur l’art – Vermeer de Delft, secrets allégoriques



2022-11-08 – 2022-11-08

Les peintures de Vermeer sont parmi les plus connues et les plus appréciées au monde.

Mais, derrière les scènes de genre et autres compositions intimistes, il y a des secrets et des énigmes qui vont bien au-delà de la beauté et de la grâce de ces surfaces peintes.

Avec Eric SUCHÈRE, Critique d’art, co-directeur de la collection “Beautés”, enseignant à L’École Supérieure d’Art et de Design de St Etienne. Directeur artistique de “l’Art dans les chapelles”.

Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC

dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 3 85 21 91 70

