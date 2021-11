Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Variations sur l’art – Paul Signac, peintre et collectionneur Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Variations sur l'art – Paul Signac, peintre et collectionneur MJC héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon

2022-01-04

Mâcon Saône-et-Loire A l’occasion de l’exposition « Signac collectionneur » proposée par le Musée d’Orsay, nous reviendrons sur le parcours de ce peintre autodidacte devenu l’un des principaux représentants du néo-impressionnisme.

Ses toiles vibrantes de couleur sont nées de ses recherches sur le pointillisme mais aussi de l’observation des oeuvres de ses contemporains, Impressionnistes, Nabis ou Fauves, qui constituaient le coeur de sa collection.

Avec Eric SUCHÈRE, écrivain et critique d’art. Il enseigne l’écriture à l’école supérieure d’art et design de Saint-Étienne. Il codirige la collection « Beautés » et est le directeur artistique de “L’art dans les chapelles”. Il a publié dans de nombreux magazines et catalogues. planche.delphine@yahoo.fr +33 3 85 21 91 70 A l’occasion de l’exposition « Signac collectionneur » proposée par le Musée d’Orsay, nous reviendrons sur le parcours de ce peintre autodidacte devenu l’un des principaux représentants du néo-impressionnisme.

Avec Eric SUCHÈRE, écrivain et critique d'art. Il enseigne l'écriture à l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Il codirige la collection « Beautés » et est le directeur artistique de "L'art dans les chapelles". Il a publié dans de nombreux magazines et catalogues.

Mâcon