Variations sur l'art – Les portraits de Diego Vélasquez

MJC héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon

2022-04-05 14:30:00 – 2022-04-05 18:30:00

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 10 15 On ne présente plus Diego Vélasquez l’auteur de la Reddition de Breda, du Portrait du Pape Innocent X et, surtout des Ménines, l’oeuvre majeure du musée du Prado.

Le peintre le plus célèbre du siècle d’or espagnol a réalisé aussi bien des compositions religieuses que des scènes de genre, des peintures d’histoire, des peintures mythologiques.

Avec Eric SUCHÈRE, écrivain et critique d’art. Il enseigne l’écriture à l’école supérieure d’art et design de Saint-Étienne. Il codirige la collection « Beautés » et est le directeur artistique de “L’art dans les chapelles”. Il a publié dans de nombreux magazines et catalogues.

On regardera surtout les portraits de ce peintre officiel de la cour d’Espagne pour tenter de saisir ce qui fait sa singularité, singularité qui aboutit à cette peinture complexe, Les Ménines, sur laquelle on a tant glosé de ce peintre qui marqua la peinture moderne d’Édouard Manet à Pablo Picasso.

