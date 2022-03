Variations sur Hommage à Albert Einstein Maison de la Connaissance & de la Création Orsay Catégories d’évènement: Essonne

La Maison de la Connaissance & de la Création accueille Etienne Klein, philosophe des Sciences, physicien, enseignant, ancien élève du Lycée Blaise Pascal. A la suite de l’hommage rendu à Galileo Galilei le 15 février, et avant celui rendu le mois prochain à Max Planck, nous rendons hommage, par trois fois, dans la semaine du 14 au 18 mars à la naissance de Albert Einstein. Etienne Klein animera une Causerie avec des lycéens lors d’une promenade dans les espaces intérieurs et extérieurs de la Maison.

