VARIATIONS SINGULIÈRES Les Chapiteaux Turbulents Catégorie d’évènement: Paris

VARIATIONS SINGULIÈRES Les Chapiteaux Turbulents, 28 avril 2022, . VARIATIONS SINGULIÈRES

du jeudi 28 avril au samedi 30 avril à Les Chapiteaux Turbulents

**LE SPECTACLE** Onze protagonistes sur scène. Comment commencer ? Que jouer ? Quels rôles adopter sans faire « outrage au public » ? Louis a une idée. Il propose de s’interroger collectivement sur un moment de sa vie où il s’est retiré dans sa maison, oscillant entre travail acharné, sommeil sans fin, passage à vide… Isolement ? Réclusion ? Refuge ? Dépression ? Cinq comédiennes décident de se mettre au service du dénouement de sa mystérieuse histoire. Mais qu’en est-il des autres ? Le reste de la troupe n’est pas convaincu ni par l’histoire ni par la mise en scène. Eux, réclament avec impatience un théâtre plus formel. **VARIATIONS SINGULIÈRES / CRÉATION 2021** Textes : Philippe Minyana (Suite 1), Daniel Keene (Je Dis Je, Éditions Théâtrales, Pièces courtes 3) et Olivier Couder ; Traduction de Daniel Keene : Séverine Magois ; Mise en scène : Olivier Couder ; Interprété par : Angélique Bridoux, Vincent Chalambert, Stanislas Carmont, Anthony Colard, Olivier Couder, Stéphane Guérin, Clément Langlais, Catherine Le Hénan, Stiva Michaut-Paterno, Natacha Mircovich, Frédéric Payen, Nadia Sadji ; Chorégraphie : Gilles Verièpe ; Musique : Clément Robin ; Costumes : Tabarmukk ; Création lumière : Leslie Horowitz ; Création holographique : Bora Kim ; Création picturale : Jean-Pierre Schneider ; Assistanat : Lise Arsène _La compagnie du Théâtre du Cristal produit et diffuse depuis 1989 des spectacles d’auteurs contemporains ainsi que ses propres créations._ _Elle accueille 15 comédien·ne·s professionnel·le·s dans le cadre d’un partenariat avec l’E.S.A.T – La Montagne (Association HAARP) de Cormeilles en Parisis. Ils·elles se forment aux arts de la scène à travers l’intervention d’artistes extérieurs._

Tp : 11€ / Tr : 6€ / Possibilité de diner après le spectacle

Pour la ré-ouverture des Chapiteaux Turbulents ! Les Chapiteaux Turbulents 12 boulevard de Reims 75017 PARIS Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T20:30:00;2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T20:30:00;2022-04-30T19:30:00 2022-04-30T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Chapiteaux Turbulents Adresse 12 boulevard de Reims 75017 PARIS lieuville Les Chapiteaux Turbulents Departement Paris

Les Chapiteaux Turbulents Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

VARIATIONS SINGULIÈRES Les Chapiteaux Turbulents 2022-04-28 was last modified: by VARIATIONS SINGULIÈRES Les Chapiteaux Turbulents Les Chapiteaux Turbulents 28 avril 2022 Les Chapiteaux Turbulents

Paris