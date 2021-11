Variations Singulières Le Vent se lève, 2 décembre 2021, Paris.

Dix personnages sur scène. Comment commencer ? Que jouer ? Quels rôles adopter sans faire « outrage au public » ? Louis a une idée. Il propose de s’interroger collectivement sur un moment de sa vie où il s’est retiré dans sa maison, oscillant entre travail acharné, sommeil sans fin, passage à vide… Isolement ? Réclusion ? Refuge ? Dépression ? Cinq comédiennes décident de se mettre au service du dénouement d’une intrigue où faits, rêveries, ressentis et émotions sont imbriqués. Mais qu’en est-il des autres acteurs ? Non convaincus par l’histoire de Louis et les indications du metteur en scène, eux rêvent d’un théâtre plus formel et le réclament haut et fort dans un trépignement d’impatience. _La compagnie du_ _**Théâtre du Cristal**_ _produit et diffuse depuis 1989 des spectacles d’auteurs contemporains ainsi que ses propres créations._ _Elle accueille 15 comédien·ne·s professionnel·le·s en situation de handicap dans le cadre d’un partenariat avec l’E.S.A.T – La Montagne (Association HAARP) de Cormeilles en Parisis. Ils·elles se forment aux arts de la scène en cultivant des relations d’échange et de réciprocité entre chaque individu en situation de handicap ou non._

