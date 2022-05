Variations pariétales Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Variations pariétales
Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes.

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), le samedi 14 mai à 20:00

А l’ère des supermarchés, de la restauration rapide, il est facile d’oublier que nous autres humains, nés, lents, faibles, ne disposant ni de dents, ni de griffes meurtrières, sommes pourtant devenus, au fil de millions d’années d’évolution, le prédateur le plus redoutable de la terre. Mais qu’étions-nous avant ce règne sans partage ? Quel était notre rapport au monde, quand nous aussi, nous étions proie ? A travers, leurs variations pariétales, Jean Eudes Masy et Luc Lémonon tenterons de vous faire replonger dans ce temps d’avant, ce temps où bêtes et hommes étaient des animaux.

Entrée libre

Prenant place dans une vitrine comme l'un des spécimens naturalisés du Muséum, le comédien Luc Lemonon performe des textes forts et puissants, ponctués par des improvisations au piano Jean-Eudes Masy.
Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle)
Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

