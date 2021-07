Variations – Les jeudis de Barbentane Barbentane, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Barbentane.

Variations – Les jeudis de Barbentane 2021-07-22 – 2021-07-22 Rue Grande Eglise

Barbentane Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour un concert où le chant vibrant du violoncelle se mêle aux teintes brillantes ou mordorées du clavecin.

Deux grands artistes, virtuoses de leur instrument, se sont réunis pour raconter la merveilleuse histoire du violoncelle d’Alessandro Scarlatti à Beethoven, en passant par Bach et les français Barrière et Duport.

Au détour d’une sonate ou de variations, on découvre une musique virtuose débordant d’humour, de gaieté, mais aussi parfois teintée de mélancolie et d’une fragile émotion.



La billetterie se fait en mairie tous les après-midis de 13h30 à 18h, et les samedis, de 10h à 12h, à la médiathèque.

Les jours de spectacle : possibilité d’acheter son billet le jour même, 30 minutes avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation.



Réservations par mail tout au long de la programmation des festivités.

Toute réservation doit être confirmée par un règlement par chèque à l’ordre du Trésor public dans les 6 jours qui suivent votre réservation.

Les réservations individuelles non réglées 48 h avant la représentation ne seront assurées que dans la limite des places disponibles.

Les jeudis de Barbentane.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par