Bouches-du-Rhône EUR 15 15 Pour ce nouveau projet, Damien Bénéteau propose de faire dialoguer le pendule de Foucault avec deux alter-egos qui en multiplient la forme caractéristique, mais lui offrent aussi des contre-points. Fixées à la même hauteur (25 m), les deux installations reprennent les principes des Variations en faisant balancer chacune une boule d’1,40 mètre de diamètre traversant une imposante plaque de métal posée à la verticale.



Vernissage le 15 décembre à 18h. Découvrez les œuvres de l’artiste, Damien Bénéteau, au cœur des intégrations monumentales de la Fondation Vasarely. accueil.fondation@gmail.com +33 4 42 20 01 09 https://www.fondationvasarely.org/ CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

