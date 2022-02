Variations Goldberg, BWV988 – Anne Teresa De Keersmaeker – Festival Variations lieu unique (le), 12 avril 2022, Nantes.

Danse. Pour l’une de ses rares apparitions sur scène, Anne Teresa De Keersmaeker danse un magnifique solo dédié aux « Variations Goldberg » de Bach, l’occasion pour elle de traverser avec virtuosité les strates géologiques de son œuvre. Depuis ses premières pièces au début des années 80, Anne Teresa De Keersmaeker s’est imposée comme l’une des grandes figures de la danse contemporaine. Faisant de la musique son terrain de recherche et d’expérimentation, de Steve Reich à John Coltrane, en passant par Brian Eno et l’Ars Subtilior (style de la musique du Moyen Âge), chaque œuvre musicale est l’occasion de remettre en jeu son langage chorégraphique. Après « Partita 2 » (présenté en 2014 au lieu unique), « Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten » en 2017 puis « The six Brandenburg Concertos » en 2018, Anne Teresa De Keersmaeker poursuit son exploration de la musique de Bach et prend aujourd’hui appui sur les fameuses « Variations Goldberg ». Accompagnée au piano par le jeune prodige Pavel Kolesnikov, la chorégraphe et danseuse sonde l’essence même de son écriture, et signe un solo aussi virtuose que sensible.Chorégraphie et danse : Anne Teresa De KeersmaekerPiano : Pavel KolesnikovProduction Rosas Durée : 2h Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

