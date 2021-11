Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans Variations énigmatiques Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre à Maison des Arts et de la Musique – MAM

L’association Trac aux 3 coups et le Rotary Orléans Beauce Sologne vous invitent à partager cette comédie d’Eric-Emmanuel Schmitt à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans. _Bénéfices reversés aux associations d’aide à l’enfance : “Une Musique Un Sourire (en faveur de l’autisme), Espoir 21 (au profit des enfants trisomiques) et ARNH (pour les handicapés)._ > Billetterie [ici](https://www.billetweb.fr/variations-enigmatiques3&src=agenda) > + d’infos sur Trac aux 3 coups : [https://www.tracaux3coups.fr/](https://www.tracaux3coups.fr/)

Payant

Une comédie d’Eric-Emmanuel Schmitt à découvrir à la MAM, du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre. Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T17:00:00;2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T22:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:00:00

Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans