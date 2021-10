La Montagne Scène du Lapin Vert Loire-Atlantique, Nantes Variations énigmatiques – d’Eric-Emmanuel Schmitt – Cie Lez’Arts Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 8 € / 5 € réduitCarte 5 entrées : 30 €Réservations : almlapinvert@free.fr – 07 49 27 72 44 Qui aime-t-on quand on aime ? L’amour partagé n’est-il qu’un malentendu heureux ? L’amour se conjugue-t-il avec passion ou éternité ? Autour de ces mystères du sentiment amoureux, deux hommes s’affrontent : Abel Znorko, prix Nobel de littérature qui vit loin des hommes sur une île scandinave perdue, et Erik Larsen, journaliste venu interviewer l’écrivain.Mais pour quel motif inavoué ? Quel lien secret les réunit ? Pourquoi un tel misanthrope a-t-il accepté cette entrevue ? Le huis-clos se transforme vite en un jeu de la vérité, cruel et sinueux, rythmé par une cascade de révélations que chacun assène à l’autre au fil d’un suspens savamment distillé. Par Lez’Arts (Geneston) Mise en scène : M. Gentric Durée : 1h40 Scène du Lapin Vert adresse1} La Montagne 44620

