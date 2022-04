VARIATIONS ENIGMATIQUES, 22 avril 2022, .

VARIATIONS ENIGMATIQUES

2022-04-22 – 2022-04-24

"VARIATIONS ENIGMATIQUES" au Théâtre Beaux Arts Tabard

Abel Znorko, Prix Nobel de littérature, brillant, corrosif, misanthrope, reçoit Erik Larsen, un obscur journaliste. Commence un duel implacable où chaque révélation est bouleversée par une autre, les coups de théâtre s’enchaînent jusqu’au bout.

Des mots étincelants, parfois cruels, la plume d’Eric-Emmanuel Schmitt offre un scénario des plus ficelés à ce thriller psychologique haletant, et livre aussi une intense méditation sur la nature de l’amour ou l’ambiguïté qui peut exister entre l’écrivain et le personnage de sa fiction.

