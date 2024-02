« Variations autour de l’indéterminé » d’après une conférence de John Cage Bibliothèque Oscar Wilde Paris, samedi 2 mars 2024.

La bibliothèque Oscar Wilde vous propose une lecture musicale d’un texte de John Cage

L ’ I N D É T E R M I N É

Un texte de John Cage interprété par Frédéric Faure, Antoine Gautier et Pat Griffiths

Parmi les nombreuses questions que John Cage pose dans ses conférences (certaines conférences ne sont composées que de questions), en voici deux pour donner le ton :

« Lequel est le plus musical d’un camion qui passe devant une usine et d’un camion qui passe devant une école de musique ? »

« Même si je m’éloigne du monde faut-il que je continue d’écouter quelque chose ? »

Les écrits de John Cage, réunis sous le titre Silence (tout un programme !), font partie intégrante de son œuvre. Il aime causer ; ses conférences deviennent performances ; et leur texte, partition musicale.

Dans son Discours sur rien, l’énoncé répétitif pousse l’auditeur à se concentrer sur la matière sonore des mots — et les mots eux-mêmes « aident à faire les silences ».

L’indéterminé est une de ses causeries, où l’auteur a remplacé le discours par une suite de petites histoires — des histoires, nous dit Cage, qu’on pourrait survoler comme les entrefilets dans les journaux de province. D’apparence légère, elles nous laissent le plus souvent, par leur chute paradoxale, devant un gouffre, une limite de la pensée, ou son dépassement.

Mélange d’anecdotes, de propos rapportés, de souvenirs de lectures zen, de leçons de musique ou de mycologie, elles reflètent bien, à leur manière distante et amusée, la philosophie de Cage, qui refuse catégoriquement de dissocier l’art de la vie (comme il nous invite à tendre l’oreille à la musique des bruits).

Les motivations profondes de notre proposition de lecture ponctuée de sons tiennent toutes entières dans cet extrait de L’indéterminé :

Quelques siècles plus tard dans un monastère japonais, il y avait un moine qui prenait constamment des bains. Un moine plus jeune est allé à lui et a dit, « Pourquoi s’il n’y a pas de poussière, prenez-vous constamment des bains ? » Le moine plus âgé a répondu, « Juste un plongeon, pas de pourquoi. »

Frédéric Faure est comédien et auteur de récits et de fragments parus dans les revues Europe et remue.net. Dans un même souci d’épure, il pratique le découpage sur papier et défend la lecture à voix haute (de Hrabal à White) comme geste primordial.

Antoine Gautier est un ancien banquier. Il partage désormais son temps de façon indéterminée entre son métier de formateur et ses passions pour l’écriture, le théâtre et la musique. Il anime des open-mic et interprète ses propres textes.

Pat Griffiths / Homme orchestre / Couteau suisse / Perle multifacette / Joue, écrit, compose / Dessine, peint, imprime / Coud, teint, brode / L’art et la vie sur la même scène.

