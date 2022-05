Variations amoureuses Cathédrale de Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Sous la thématique de l’amour lointain – « L’amor de lonh » des troubadours – ce nouveau programme est constitué de chansons, conduits et motets et centré sur le 13e siècle. Chansons profanes de trouvères – en langue d’oïl – comme polyphonies sacrées – en latin – ont été choisies pour leurs qualités littéraire et musicale, et mettent en évidence la circulation des thèmes mélodiques et poétiques, dans leurs variantes, emprunts, imitations. L’auditeur se surprendra à « reconnaître » tel thème, tel texte, à se laisser émouvoir par eux tout en en débusquant les variations au fil des voix ou des versions instrumentales… Vivabiancaluna Biffi / chant, vièle à archet Christel Boiron / chant Nolwenn Le Guern / vièle à archet, crwth Lior Leibovici / chant Brigitte Lesne / direction, harpe, rote, percussions, chant Chansons en langue d’oïl et polyphonies latines : l’amour en France au 13e siècle Cathédrale de Saint-Omer Enclos Notre-Dame, 62500 Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

