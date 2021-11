Variation sur l’art – La médecine dans l’art Mâcon, 9 novembre 2021, Mâcon.

Variation sur l’art – La médecine dans l’art MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

2021-11-09 – 2021-11-09 MJC héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon 71000

EUR 10 15 Cette conférence aura pour objet l’influence des sciences médicales sur les arts figuratifs de l’Antiquité à nos jours.

Au cours de cette longue période, la pensée médicale connait de profonds

changements. Des leçons d’anatomie aux progrès de la radiothérapie en passant par la circulation du sang par Harvey, cette conférence s’interrogera sur l’impact qu’a pu jouer la médecine auprès des peintres.

Il s’agira notamment d’appréhender la représentation de diverses pathologies chez les artistes. Diverses techniques seront abordées comme le dessin et la peinture. Des grands noms de l’histoire de l’art comme Léonard de Vinci ou Rembrandt seront évoqués dans le cadre de ce sujet pluri-disciplinaire.

Avec Alexis DRAHOS docteur en histoire de l’art et conférencier.

C’est un ancien professeur à l’Ecole du Louvre et auteur chez Hazan et Citadelles et Mazenod.

Cette conférence aura pour objet l’influence des sciences médicales sur les arts figuratifs de l’Antiquité à nos jours.

Au cours de cette longue période, la pensée médicale connait de profonds

changements. Des leçons d’anatomie aux progrès de la radiothérapie en passant par la circulation du sang par Harvey, cette conférence s’interrogera sur l’impact qu’a pu jouer la médecine auprès des peintres.

Il s’agira notamment d’appréhender la représentation de diverses pathologies chez les artistes. Diverses techniques seront abordées comme le dessin et la peinture. Des grands noms de l’histoire de l’art comme Léonard de Vinci ou Rembrandt seront évoqués dans le cadre de ce sujet pluri-disciplinaire.

Avec Alexis DRAHOS docteur en histoire de l’art et conférencier.

C’est un ancien professeur à l’Ecole du Louvre et auteur chez Hazan et Citadelles et Mazenod.

MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2021-10-26 par