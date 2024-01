Variation Atelier du Plateau Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au vendredi 15 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 5 ans. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

La poésie sauve le monde. Il faut l’écrire, sur le papier et sur la scène.

La faire vibrer, l’incarner, la dire, la partager. Pour résister au sentiment d’impuissance, écrire sur la beauté d’être contemporaine d’un monde qui s’effondre et non sur l’effondrement de nous-mêmes dans ce monde. »

Marion Collé est poète et circassienne, insatiable sculptrice du rapport entre le corps et le mot, la page et l’espace, l’agrès et le stylo. Pour sa première venue à l’Atelier du Plateau, elle souffle le vent du printemps avec ses comparses de mouvement et de musique pour des soirées uniques, surprenantes variations autour des poèmes de son recueil Traverser les murs opaques.

Des soirées conçues par le Collectif Porte 27 – Diffusion, production : Marie Greffier/ Tryptique – Production, administration : Fred Cauchetier

avec : Marion Collé, poète, circassienne, Fanny Sintès, comédienne, circassienne, Amélie Kourim, circassienne, Simon Thiérrée, compositeur, musicien

Le collectif Porte 27 est accueilli en résidence pour la saison 24. Le recueil Traverser les murs opaques paraîtra prochainement aux Editions Bruno Doucey.

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312007-variation +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Vasil Tasevski/Porte27