Variante #5 Excideuil, samedi 6 avril 2024.

Variante #5 Excideuil Dordogne

Retour à la simplicité de nos débuts avec pour objectif de reconnecter avec notre esprit initial.

Roots, Dub, Electro Dub et Jungle seront au menu pour exploiter la diversité de l’univers Reggae et de la culture Sound System !

Au programme un retour à la simplicité de nos débuts avec pour objectif de reconnecter avec notre esprit initial.

Roots, Dub, Electro Dub et Jungle seront au menu pour exploiter la diversité de l’univers Reggae et de la culture Sound System !

Notre Sound System 4 scoops sera entièrement déployé dans sa nouvelle forme pour vous faire vibrer de la tête aux pieds !

Une programmation 100% Varia, tant pour la musique que pour les visuels qui viendront accompagner notre sélection de feu.

Des boissons et de la nourriture assurées par nos artisans locaux, dans des petits prix pour garder la forme sur notre dancefloor.

Des protocoles renforcés autour de la préventions des violences sexuelles et discriminatoires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine leslassesdesfaits@gmail.com

L’événement Variante #5 Excideuil a été mis à jour le 2024-03-08 par Isle-Auvézère