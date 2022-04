Variante #3 Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil Dordogne Retour du Varia sound system pour un début d’été en musique !

Au programme :

MLD, artiste de musique électronique Périgourdin (Stéphane Mourgues)

Access Crew, groupe de musique funk/disco/pop de Toulouse.

Les DJ de notre collectif Varia seront aussi de la partie avec des DJ sets en début et fin de soirée. (Myreil, Thesloth, Jeanjean).

Restauration sur place, buvette avec la brasserie Dobla.

