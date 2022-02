Vargas Show – Spectacles Mésangueville Mésangueville Catégories d’évènement: Mésangueville

Venez découvrir la magie du nouveau spectacle équestre intitulé « Emotions Equestres » ! De la fête de village aux grands salons nationaux et internationaux, le Vargas Show Equestre, spécialiste du dressage en liberté et de l'acrobatie à cheval vous propose son spectacle inoubliable de 2 heures. Ambiance familiale, numéros de haut niveau et originaux pour tous les amoureux des chevaux. Lieu couvert et chauffé – Accès handicapés.

vargas.show@wanadoo.fr +33 6 07 52 56 23 http://vargas-show.com/#!/splash-page

