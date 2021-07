Mésangueville Mésangueville Mésangueville, Seine-Maritime Vargas Show – Spectacle équestre Mésangueville Mésangueville Catégories d’évènement: Mésangueville

Seine-Maritime

Vargas Show – Spectacle équestre Mésangueville, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Mésangueville. Vargas Show – Spectacle équestre 2021-07-29 20:30:00 – 2021-07-29

Mésangueville Seine-Maritime Mésangueville Venez découvrir la magie du nouveau spectacle équestre intitulé « Encore et toujours… » ! De la fête de village aux grands salons nationaux et internationaux, le Vargas Show Equestre, spécialiste du dressage en liberté et de l’acrobatie à cheval vous propose son spectacle inoubliable de 2 heures. Ambiance familiale, numéros de haut niveau et originaux pour tous les amoureux des chevaux. Lieu couvert et chauffé – Accès handicapés. Venez découvrir la magie du nouveau spectacle équestre intitulé « Encore et toujours… » ! De la fête de village aux grands salons nationaux et internationaux, le Vargas Show Equestre, spécialiste du dressage en liberté et de l’acrobatie à cheval… vargas.show@wanadoo.fr +33 6 07 52 56 23 http://vargas-show.com/#!/splash-page Venez découvrir la magie du nouveau spectacle équestre intitulé « Encore et toujours… » ! De la fête de village aux grands salons nationaux et internationaux, le Vargas Show Equestre, spécialiste du dressage en liberté et de l’acrobatie à cheval vous propose son spectacle inoubliable de 2 heures. Ambiance familiale, numéros de haut niveau et originaux pour tous les amoureux des chevaux. Lieu couvert et chauffé – Accès handicapés. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Mésangueville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Mésangueville Adresse Ville Mésangueville lieuville 49.55052#1.57257