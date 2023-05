Varèse, Arcana / Pascal Rophé Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Dans le cadre du festival ManiFeste, l’Orchestre Philharmonique de Radio France invite l’Ensemble intercontemporain et nous offre deux nouveautés : une œuvre d’Aida Shirazi, compositrice iranienne née en 1987, et la création française d’un concerto grosso dû à Rebecca Saunders, que les familiers du festival Présences connaissent bien Dans le cadre du festival ManiFeste, l’Orchestre Philharmonique de Radio France invite l’Ensemble intercontemporain et nous offre deux nouveautés : une œuvre d’Aida Shirazi, compositrice iranienne née en 1987, et la création française d’un concerto grosso dû à Rebecca Saunders, que les familiers du festival Présences connaissent bien. Arcana, partition monumentale de Varèse composée il y a près d’un siècle mais plus éruptive que jamais, étoffera ce programme qui devrait décoiffer le public du Studio 104. AÏDA SHIRAZI

Nouvelle œuvre pour orchestre électronique (commande de Radio France/Ircam-Centre Pompidou – création mondiale) REBECCA SAUNDERS

Concerto grosso (commande d’Ernst von Siemens Music Foundation/Orchestre de la Suisse Romande/Ensemble intercontemporain/Casa da Música Porto/Radio France – création française) EDGAR VARÈSE

Arcana THOMAS GOEPFER électronique Ircam

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

