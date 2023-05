Vendredis de l’été #3 Varennes-Vauzelles, 23 juin 2023, Varennes-Vauzelles.

Vendredis de l’été #3 23 juin – 25 août, les vendredis Varennes-Vauzelles Entrée libre, gratuit

Les Vendredis de l’été reviennent à Varennes-Vauzelles !

Tous les vendredis du 23 juin au 25 août, dans différents quartiers de la ville à 21h (sauf le 14 juillet à 18h) !

Gratuit

23 juin : Block Party, Compagnie Radio Kaizman, Allée Jacques Prévert

30 juin : De l’autre côté du miroir, Alice Delachaume et François Perrin, Bourg de Varennes

7 juillet : Carrickfergus, Fabien Pommeau et Philippe Rollin, Square Maurice Thorez

14 juillet (18h) : L’Avis Bidon Face A, Cirque la Compagnie, Place de la République

21 juillet : BPM, Compagnie POC, 57 Rue Henri Choquet

28 juillet, Connexio, Collectif Curieux, Allée Simone de Beauvoir

4 août : Cello Bitibak, Simon Nwambeben, Square Maurice Thorez

11 août : Gravir, Compagnie les quat’fers en l’air, Allée Jacques Prévert

18 août : Le cinématographe, Pascal Rigaud, 57 Rue Henri Choquet

25 août : Bal Tak’Show, Compagnie du Tire-Laine, Place Montorge

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement !

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Retrouvez également chaque semaine, la Biblio-roulotte et ses activités en vadrouille dans les différents quartiers pour petits et grands.

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

