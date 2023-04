DISCO PARTY Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Catégories d’Évènement: Meuse

Varennes-en-Argonne

DISCO PARTY, 29 avril 2023, Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne. Varennes-en-Argonne ,Meuse , Varennes-en-Argonne DISCO PARTY rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse

2023-04-29 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-29 Varennes-en-Argonne

Meuse Varennes-en-Argonne . Venez participer en famille ou entre amis à la soirée Disco Party organisée par l’USAM le samedi 29 avril 2023 à la salle polyvalente de Varennes en Argonne. Inscription en ligne sur www.usam.fr avant le 18 avril 2023. secretaire@usam55.fr +33 6 77 48 80 32 http://www.usam.fr/ Varennes-en-Argonne

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Varennes-en-Argonne Autres Lieu Varennes-en-Argonne Adresse rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse Ville Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Departement Meuse Tarif Lieu Ville Varennes-en-Argonne

Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-en-argonne varennes-en-argonne/

DISCO PARTY 2023-04-29 was last modified: by DISCO PARTY Varennes-en-Argonne 29 avril 2023 Meuse rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse Varennes-en-Argonne

Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Meuse