Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens » Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’Évènement: Loiret

VARENNES CHANGY

Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens », 16 avril 2023, Varennes-Changy Varennes-Changy. Varennes-Changy ,Loiret , Varennes-Changy Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens » Varennes-Changy Loiret

2023-04-16 – 2023-04-16 Varennes-Changy

Loiret Varennes-Changy . Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens ». Odeurs, couleurs, textures… La nature sort de son engourdissement hivernal. Le moment aussi pour l’être humain de ranimer ses 5 sens.(durée entre 1h30 et 2h). Réservation obligatoire. Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens » ecolokaterre@gmail.com +33 2 38 07 06 47 OTGS

Varennes-Changy

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, VARENNES CHANGY Autres Lieu Varennes-Changy Adresse Varennes-Changy Loiret Ville Varennes-Changy Varennes-Changy Departement Loiret Tarif Lieu Ville Varennes-Changy

Varennes-Changy Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-changy varennes-changy/

Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens » 2023-04-16 was last modified: by Visite guidée du Jardin des Arbres « Réveil des sens » Varennes-Changy 16 avril 2023 Loiret Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret

Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret