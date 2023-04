Déchetterie mobile Varennes Bourg Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Déchetterie mobile Varennes Bourg, 5 juillet 2023, Varennes-Vauzelles. Déchetterie mobile Mercredi 5 juillet, 11h00 Varennes Bourg Voici les jours de présence de la déchetterie mobile pour l’année 2023 : Mercredi 5 juillet 2023 : Parking de Varennes-Bourg de 11h à 17h30

Mercredi 11 octobre 2023 : Terrain des Wagons (Rue Marcel Turpin) de 11h à 17h30 Sont acceptés : pneus, bois, gravats, cartons, végétaux, encombrants, ferrailles, D3E, déchets spéciaux.

Sont refusés : ordures ménagères, déchets d'activités de soin à risques infectieux, médicaments, papiers, déchets radioactifs (radiographie…), amiante, bouteilles de gaz, extincteurs

