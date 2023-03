Vendredis de l’été #3 – De l’Autre côté du miroir Varennes Bourg, 30 juin 2023, Varennes-Vauzelles.

Vendredis de l’été #3

Les Vendredis de l’été reviennent à Varennes-Vauzelles !

Tous les vendredis du 23 juin au 25 août, dans différents quartiers de Varennes-Vauzelles à partir de 21h gratuitement.

Vendredi 30 juin : De l’Autre côté du miroir

Duo voix / basse

Une voix, une basse, une fille et son père. Au-delà de sa dimension affective, ce duo est un défi. Tout d’abord dans le choix des thèmes, dans la création des arrangements qui imposent ensuite un jeu instrumental, fourni ou minimaliste. Tout cela pour enfin aborder un répertoire sensible et envoutant, qui doit tout à la qualité de l’interprétation et à la beauté, ainsi qu’à la pureté de la voix.

Bourg de Varennes, gratuit

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement !

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

Les vendredis de l’été sont toujours accompagnés par la Biblioroulotte que vous pourrez retrouver du 27 au 30 juin : Boourg de Varennes de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

vendredis de l’été gratuit

Alice DELACHAUME et François PERRIN