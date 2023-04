[Sophro balade] Parents-enfants RDV parking mairie, 20 mai 2023, Varengeville-sur-Mer.

En haut des falaises de Varengeville-sur-Mer, Le Bois des Communes est une pépite naturelle propice à la sérénité et à la relaxation. Un moment de liberté et de détente en famille vous est proposé dans un site naturel confidentiel et remarquable.

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

RDV parking mairie

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



At the top of the cliffs of Varengeville-sur-Mer, Le Bois des Communes is a natural nugget conducive to serenity and relaxation. A moment of freedom and family relaxation is offered in a confidential and remarkable natural site?

En lo alto de los acantilados de Varengeville-sur-Mer, Le Bois des Communes es una pepita natural propicia para la serenidad y la relajación. Se ofrece un momento de libertad y relajación para toda la familia en un paraje natural confidencial y notable..

Hoch oben auf den Klippen von Varengeville-sur-Mer liegt der Bois des Communes, ein Naturnugget, das zu Ruhe und Entspannung einlädt. Ein Moment der Freiheit und Entspannung für die ganze Familie in einem vertraulichen und bemerkenswerten Naturgebiet?

