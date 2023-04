[Récital de piano] Jean-Efflam Bavouzet, 9 avril 2023, Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer ,Seine-Maritime , Varengeville-sur-Mer

[Récital de piano] Jean-Efflam Bavouzet

Eglise Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

2023-04-09 18:30:00

Varengeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer .

Une parenthèse musicale d’exception vous attend à l’église de Varengeville-sur-Mer avec le récital de piano de Jean-Efflam Bavouzet, qui interprètera des morceaux choisis de Debussy, Chopin et Boulez.

Cet artiste mène une carrière prolifique d’enregistrement et de concerts internationaux. Il travaille régulièrement avec des orchestres tels que l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre symphonique de San Francisco, l’Orchestre symphonique de la BBC et l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo, et collabore avec des chefs d’orchestre tels que Vladimir Jurowski, Gianandrea Noseda, François-Xavier Roth, Yan Pascal Tortelier, Vasily Petrenko, Ludovic Morlot, Edward Gardner et Sir Andrew Davis, entre autres. Il a aussi travaillé en étroite collaboration avec Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, György Kurtág, Maurice Ohana, Bruno Mantovani et Jörg Widmann.

reservationbavouzet@gmail.com

Varengeville-sur-Mer

