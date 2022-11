Varduhi Sahagian Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: 13006

Marseille 6e Arrondissement

Varduhi Sahagian Marseille 6e Arrondissement, 14 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement. Varduhi Sahagian

37 Rue Sylvabelle Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement 13006 Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle

2022-11-14 – 2022-11-27

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle

Marseille 6e Arrondissement

13006 Ses recherches s’élaborent à partir d’une lutte entre la lumière et l’obscurité.

Son travail avec la matière : l’huile, le verre et l’obsidienne lui permette d’affirmer une résistance aux malheurs de l’époque.

L’artiste sera aussi présente le samedi 19 novembre à partir de 15h.



Vernissage le lundì 14 à partir de 18 heures Varduhi Sahagian est née en Arménie et tout son travail est lié à ces allers-retours entre son pays d’origine et son pays d’adoption. https://www.galeriedutableau.org/ Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 13006, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement 13006 Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Departement 13006

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 13006 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Varduhi Sahagian Marseille 6e Arrondissement 2022-11-14 was last modified: by Varduhi Sahagian Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 14 novembre 2022 13006 37 Rue Sylvabelle Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement 13006 Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement 13006