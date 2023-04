Récital de piano et hautbois Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Varaville Catégories d’Évènement: Calvados

Varaville

Récital de piano et hautbois Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération, 15 juillet 2023, Varaville. Partagez une soirée musicale avec Franck Le Bail et Antoine Moreau ! Toutes les recettes sont au profit de l’association Imagine for Margo. Entrée participative..

2023-07-15 à 20:45:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération

Varaville 14390 Calvados Normandie



Share a musical evening with Franck Le Bail and Antoine Moreau! All proceeds go to the Imagine for Margo association. Participatory entry. Comparta una velada musical con Franck Le Bail y Antoine Moreau Toda la recaudación se destinará a la asociación Imagine for Margo. Precio de la entrada. Erleben Sie einen musikalischen Abend mit Franck Le Bail und Antoine Moreau! Alle Einnahmen kommen der Organisation Imagine for Margo zugute. Partizipativer Eintritt. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Varaville Autres Lieu Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Adresse Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Ville Varaville Departement Calvados Lieu Ville Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Varaville

Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Varaville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varaville/

Récital de piano et hautbois Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération 2023-07-15 was last modified: by Récital de piano et hautbois Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération 15 juillet 2023 Église Saint-Germain 14 Rue de la Libération Varaville

Varaville Calvados