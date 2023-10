57ème foire aux dindons Varaignes, 11 novembre 2023, Varaignes.

Varaignes,Dordogne

9h: défilé des dindons avec confréries, enfants costumés, groupes folkloriques et distribution de la potion magique.

10h commémoration de l’armistice.

12h grand chapitre de la confrérie avec intronisation. Différents repas.

16h concours international du cri du dindon « glou-glou ».

Grande foire..

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



9am: turkey parade with brotherhoods, costumed children, folk groups and distribution of magic potion.

10am: commemoration of the Armistice.

12pm: grand chapter of the brotherhood with induction. Various meals.

4 p.m. International « glou-glou » turkey calling contest.

Large fair.

9h: desfile del pavo con cofradías, niños disfrazados, grupos folclóricos y reparto de la poción mágica.

10 h: conmemoración del Armisticio.

12 h: gran capítulo de la cofradía con iniciación. Comidas diversas.

16h: Concurso internacional de canto del pavo « glou-glou ».

Gran feria.

9 Uhr: Truthahnparade mit Bruderschaften, kostümierten Kindern, Folkloregruppen und Verteilung des Zaubertranks.

10 Uhr: Gedenken an den Waffenstillstand.

12 Uhr: Großes Kapitel der Bruderschaft mit Inthronisation. Verschiedene Mahlzeiten.

16 Uhr Internationaler Wettbewerb des Truthahnschreis « glou-glou ».

Großer Jahrmarkt.

Mise à jour le 2023-10-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin